Polisi Tangkap Pelaku Perampokan Toko Emas di Jember

jpnn.com, JEMBER - Polres Jember menangkap dua pelaku perampokan yang melukai dua orang korban pemilik Toko Emas Murni, Jember, Jawa Timur, dalam waktu kurang dari 24 jam.

Kapolres Jember AKBP Alaiddin mengatakan kedua pelaku ditangkap polisi di Kabupaten Banyuwangi saat hendak kabur menuju Pulau Bali pada Kamis (22/10) malam.

"Kedua pelaku kami tangkap di Banyuwangi di dalam sebuah mobil travel yang hendak menuju ke Pulau Bali. Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja cepat jajaran Satreskrim Polres Jember bersama tim yang terlibat dalam pengejaran," katanya, Jumat.

Perampokan terjadi di Toko Emas Murni, Jalan Sultan Agung, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember, pada Kamis (22/10) pagi.

Dalam perampokan itu, pemilik toko emas, yakni Tan Liok Ton atau Lily (70) mengalami luka di bagian kepala dan anaknya, Adi Kusuma (50), mengalami luka pada tangan dan kaki setelah terkena sabetan senjata tajam dari pelaku.

"Pelaku berinisial DBN dan DS. Keduanya tidak melawan saat ditangkap di Banyuwangi sehingga jajaran Satreskrim langsung meringkusnya untuk dibawa ke Mapolres Jember," tuturnya.

Sejumlah barang bukti sudah diamankan, yakni satu unit mobil berwarna putih, sebuah pisau, jaket, celana pendek, topi yang digunakan pelaku saat beraksi, serta rekaman kamera pengawas atau CCTV dari lokasi kejadian.

"Beberapa barang bukti itu kami amankan di rumah pelaku perampokan di Kecamatan Ambulu karena keduanya sempat pulang ke rumah sebelum kabur ke Pulau Bali. Sedangkan barang bukti uang dolar Singapura dibawa pelaku," katanya.