menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polisi Tangkap Pelaku Tawuran di Jakarta Timur, Sita Sajam

Polisi Tangkap Pelaku Tawuran di Jakarta Timur, Sita Sajam

Polisi Tangkap Pelaku Tawuran di Jakarta Timur, Sita Sajam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Patroli gabungan Satuan Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur berhasil menggagalkan rencana aksi tawuran di kawasan cakung, Jakarta Timur, Sabtu (10/1/2026) dini hari. ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur menggagalkan rencana aksi tawuran di kawasan Cakung, Sabtu (10/1) dini hari.

Petugas dalam patroli itu mendapati sekelompok pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran sekitar pukul 02.42 WIB.

"Dari hasil tindakan cepat di lapangan, petugas mengamankan tujuh orang pemuda beserta sejumlah barang bukti berbahaya," kata Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Henik Maryanto, Minggu.

Baca Juga:

Adapun barang bukti yang diamankan antara lain tiga buah celurit, satu buah parang, satu buah senjata tajam jenis samurai, serta lima unit telepon genggam.

"Seluruh terduga pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polsek Cakung, Jakarta Timur, guna proses penanganan lebih lanjut," ujar Henik.

Henik menegaskan bahwa patroli gabungan dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya pada jam-jam rawan.

Baca Juga:

“Upaya pencegahan akan terus kami tingkatkan melalui patroli rutin untuk menjaga keamanan,” imbuhnya. (antara/jpnn)

Brimob Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur menggagalkan rencana aksi tawuran di kawasan Cakung.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI