Polisi Tangkap Pembunuh Wanita di Tangsel

Polisi Tangkap Pembunuh Wanita di Tangsel

Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kanit 1 Subdit Resmob Polda Metro Jaya Kompol Dimitri Mahendra mengatakan wanita berinisial I (49) yang ditemukan tewas di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan korban pembunuhan.

Kasus itu terjadi di Perumahan Pondok Pakulonan, Serpong Utara, pada Kamis (16/4) sekitar pukul 01.30 WIB.

"Terdapat luka memar di bagian leher dan beberapa luka memar di bagian wajah," kata Dimitri, Jumat.

Dia menjelaskan pelaku pembunuhan berinisial TH, yang diketahui merupakan mantan suami korban, dan saat ini telah ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Namun, Dimitri tidak memerinci kronologi lengkap pengungkapan tersebut.

"Pelaku inisial TH, kurang dari 1x24 Jam sudah ditangkap oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyelidiki kematian seorang wanita berinisial I (49) di kawasan Perumahan Pondok Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Kamis (16/4) sekitar pukul 01.30 WIB.

Polda Metro Jaya meringkus pelaku pembunuhan seorang wanita di Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

