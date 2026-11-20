Polisi Tangkap Pemilik Akun FB Cakra Adi Negara, Pelapornya Aktivis Dani Eko Wiyono
jpnn.com, JAKARTA - Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengamankan pria berinisial CAD.
Pria tersebut ditangkap lantaran diduga sebagai pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara (Chakz) yang tersandung kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya penangkapan tersebut. Saat ini CAD masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
"Info awal membenarkan bahwa ada satu orang diamankan dengan inisial CAD. Saat sekarang masih proses pemeriksaan, permintaan keterangan di Direktorat Siber," ujar Budhi Hermanto kepada wartawan.
Budhi menjelaskan bahwa penangkapan CAD didasari oleh laporan polisi yang masuk pada tanggal 3 November 2026 lalu.
"Sudah ada laporan polisi di tanggal 3 November tentang dimaksud Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan/atau Pasal 434 KUHP terhadap terlapor inisial CAD," jelas Budhi.
Terkait hal tersebut, akun Facebook Botok Pati mengunggah foto Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) bertanggal 3 November.
Dari unggahan tersebut, tercantum pelapor dalam kasus ini adalah aktivis Dani Eko Wiyono. Dani merupakan Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) yang kerap mendampingi pergerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Polda Metro Jaya mengamankan pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah aktivis Dani Eko Wiyono.
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