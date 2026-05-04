Polisi Tangkap Pengendara Pajero Pelaku Tabrak Lari Pedagang Buah, Siapa Dia?

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menangkap pengendara mobil Mitsubishi Pajero yang melarikan diri seusai menabrak pedagang buah saat menyeberang jalan di Jakarta Timur, Sabtu (2/5).

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani belum menjelaskan secara detail mengenai proses penangkapan dan identitas pengendara mobil tersebut.

"Pelaku dan kendaraan sudah kami amankan dan berlanjut proses berjalan sesuai SOP," katanya, Senin.

Sementara itu, Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Darwis Yunarta menjelaskan insiden tersebut terjadi pada Sabtu (2/5) sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Kalimalang Arah Timur dekat Halte Agraria wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Berdasarkan keterangan yang didapat dari petugas yang mencari informasi di TKP kendaraan jenis Mitsubishi Pajero dengan nomor B 1756 PJL melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Raya Kalimalang," kata dia.

Sesampainya dekat Halte Agraria wilayah Duren Sawit Jakarta Timur, terlibat mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak seorang penjual atau pedagang buah gerobak berinisial KA (62).

Akibat insiden tersebut penjual atau pedagang buah gerobak terlibat mengalami luka di bagian kepala robek, ibu jari tangan kanan patah, pipi kanan memar dan lecet kemudian.

Selanjutnya korban mendapat perawatan medis di RS Bhayangkara TK I Pusdokes Polri Jakarta Timur. Sedangkan kendaraan jenis Mitsubishi Pajero NRKB B 1756 PJL pergi meninggalkan TKP.