Polisi Tangkap Satu dari Dua Begal Bercelurit di Kudus

jpnn.com, KUDUS - Polres Kudus mengungkap kasus kejahatan perampasan sepeda motor atau begal yang mengancam korbannya menggunakan senjata tajam celurit.

Aksi pelaku terekam kamera pemantau atau closed circuit television (CCTV) di lokasi kejadian.

"Aksi kejahatan para pelaku merampas sepeda motor menggunakan sabit terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian," kata Kasatreskrim Polres Kudus AKP Happy Nawang Kuncoro, Selasa.

Setelah menerima laporan adanya perampasan sepeda motor yang pelakunya membawa celurit, kata dia, tim langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta memeriksa saksi-saksi dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Dari hasil penelusuran rekaman CCTV dan keterangan para saksi, polisi menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam aksi perampasan sepeda motor pada Minggu (13/9) sekitar pukul 03.10 WIB di Jalan Melati Notowito, Kecamatan Kota, Kudus.

Pelaku berinisial RH (25), warga Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, ditangkap pada Senin (5/10). Sementara seorang pelaku lainnya berinisial Z masih dalam pengejaran polisi.

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Aksi perampasan tersebut terjadi pada Minggu (13/9) sekitar pukul 03.10 WIB di Jalan Melati Notowito, Kecamatan Kota, Kudus.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sebilah sabit (celurit) yang diduga digunakan untuk mengancam korban, satu unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik korban, serta pakaian yang diduga berkaitan dengan aksi tersebut.