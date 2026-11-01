Polisi Tangkap Sepupu Wanita Korban Pembunuhan di Bandarlampung
jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Aparat kepolisian menangkap pria berinisial R (25) dalam kasus pembunuhan terhadap wanita yang jasadnya ditemukan di gorong-gorong kawasan Teluk Betung Utara, Bandarlampung, Lampung.
R merupakan sepupu Lilis Pitriani (29) korban pembunuhan.
“Motif sementara berdasarkan pengakuan tersangka karena merasa kesal lantaran korban sering meminta bantuan atau menyuruh tersangka. Namun, hal ini masih terus kami dalami,” kata Kepala Satreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Regan Kusuma Wardani, Minggu.
Regan mengatakan R ditangkap di kawasan Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, setelah polisi melakukan penyelidikan atas penemuan jasad korban.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada Minggu (25/10/2026) sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WIB.
“Saat itu, korban berpamitan kepada keluarganya untuk pergi ke Pasar Cimang dengan dibonceng sepeda motor oleh tersangka,” ujarnya.
Di tengah perjalanan, tersangka diduga berpura-pura mengalami kebocoran ban sepeda motor. Ketika korban turun untuk memeriksa kendaraan, R diduga memukul bagian kepala dan leher korban menggunakan dua balok kayu.
Setelah melakukan penyerangan, tersangka diduga mengikat tubuh korban menggunakan tali plastik, kemudian menyeretnya ke dalam gorong-gorong dan menutupi jasad korban dengan tumpukan kayu serta benda berat.
Aparat kepolisian menangkap pria berinisial R dalam kasus pembunuhan terhadap wanita di Bandarlampung.
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