Polisi Tangkap Suami Bunuh Istri di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Pelaku pembunuhan di Desa Bojongsari, Bandung, terungkap.

Pelaku berinisial YD (47), yang membunuh istrinya sendiri, EN (39).

Kapolsek Bojongsoang Kompol Undi Kurnia mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 02.00 WIB dan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Benar, kami menerima laporan saat dini hari tadi dan langsung bergerak ke TKP untuk melakukan penyelidikan,” katanya, Senin.

Dia menjelaskan korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang berinisial LAT (14) sekitar pukul 01.15 WIB dalam kondisi tergeletak bersimbah darah di kamar lantai tiga rumahnya.

Anak korban sempat menghubungi keluarga untuk meminta bantuan. Namun, ketika kembali ke lokasi bersama pihak keluarga, korban telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas kepolisian menemukan sejumlah luka tusuk di bagian perut dan tangan korban yang diduga menjadi penyebab kematian.

Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi mengidentifikasi pelaku merupakan suami korban berinisial YD (47) yang diamankan tidak jauh dari rumah korban beberapa saat setelah kejadian.