menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polisi Tangkap Suami Mengamuk Gegara Diingatkan Istri Tidak Main Judi Online

Polisi Tangkap Suami Mengamuk Gegara Diingatkan Istri Tidak Main Judi Online

Polisi Tangkap Suami Mengamuk Gegara Diingatkan Istri Tidak Main Judi Online
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - warga melihat iklan judi online melalui gawainya. Foto: ANTARA/Aprillio Akbar

jpnn.com, BANDUNG - Pria berinisial CMS diamankan polisi setelah diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri dan anaknya yang masih balita di rumah kos di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

CMS diamankan setelah video pria tersebut mengamuk dan merusak perabotan di hadapan istri dan anaknya viral di media sosial.

“Untuk yang bersangkutan (CMS) sudah diamankan,” kata Kapolsek Margaasih Kompol Kartono Gumilar di Bandung, Rabu.

Baca Juga:

Dia mengatakan masih memeriksa CMS untuk mendalami motif perbuatannya.

Sebelumnya, polisi telah mengumpulkan keterangan dari istri CMS yang menyebut persoalan tersebut dipicu kecanduan judi daring.

“Yang jelas sekarang masih pemeriksaan, kami dalami motifnya. Kemarin kami sudah kumpulkan keterangan dari istrinya, sekarang dari yang bersangkutan,” kata dia.

Baca Juga:

Peristiwa tersebut diduga terjadi setelah CMS marah karena istrinya mengingatkan agar tidak terus bermain judi daring.

CMS kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak sejumlah barang di tempat tinggal mereka.

Tak terima diingatkan istri supaya tidak main judi online, CMS malah mengamuk, merusak perabotan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI