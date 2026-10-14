Polisi Tangkap Suami Mengamuk Gegara Diingatkan Istri Tidak Main Judi Online
jpnn.com, BANDUNG - Pria berinisial CMS diamankan polisi setelah diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri dan anaknya yang masih balita di rumah kos di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
CMS diamankan setelah video pria tersebut mengamuk dan merusak perabotan di hadapan istri dan anaknya viral di media sosial.
“Untuk yang bersangkutan (CMS) sudah diamankan,” kata Kapolsek Margaasih Kompol Kartono Gumilar di Bandung, Rabu.
Dia mengatakan masih memeriksa CMS untuk mendalami motif perbuatannya.
Sebelumnya, polisi telah mengumpulkan keterangan dari istri CMS yang menyebut persoalan tersebut dipicu kecanduan judi daring.
“Yang jelas sekarang masih pemeriksaan, kami dalami motifnya. Kemarin kami sudah kumpulkan keterangan dari istrinya, sekarang dari yang bersangkutan,” kata dia.
Peristiwa tersebut diduga terjadi setelah CMS marah karena istrinya mengingatkan agar tidak terus bermain judi daring.
CMS kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak sejumlah barang di tempat tinggal mereka.
Tak terima diingatkan istri supaya tidak main judi online, CMS malah mengamuk, merusak perabotan.
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