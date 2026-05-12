Polisi Tangkap Terduga Pembakar Sejumlah Titik di Matraman

jpnn.com, JAKARTA - Polsek Matraman mengamankan seorang pria berinisial A (24) yang diduga menjadi pelaku teror pembakaran di sejumlah titik di wilayah Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Kapolsek Matraman Suripno mengatakan, pihaknya menahan terduga pelaku di rumahnya.

"Mengamankan terduga pelaku yang membakar di sejumlah lokasi. Terduga pelaku diamankan di rumahnya," kata Suripno saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/5).

Penangkapan itu dilakukan pada Senin (11/5) malam di kediaman pelaku di wilayah Matraman. Menurut Suripno, saat warga beramai-ramai menghampiri terduga pelaku, aparat gabungan langsung turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi agar tetap kondusif.

"Saat kejadian, itu kami bersama dengan Satpol PP keseluruhan hadir, dari rekan-rekan RT/RW juga hadir, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) juga ada, kita kompak wilayah Matraman berupaya mengkondusifkan keadaan," jelas Suripno.

Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan saat melakukan pembakaran di sejumlah lokasi di wilayah Pisangan Baru. Polisi menduga kendaraan tersebut dipakai pelaku untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya saat menjalankan aksinya. Meski demikian, polisi masih mendalami motif di balik pembakaran tersebut. Hingga kini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh jajaran Unit Reserse Kriminal Polsek Matraman.

"Kita masih pemeriksaan untuk mendalami motif aksi tersebut," ucap Suripno.

Pembakaran yang terjadi pada dini hari itu sebelumnya sempat membuat warga Pisangan Baru resah. Sejumlah titik api muncul di kawasan permukiman dan memicu kepanikan warga yang khawatir api merembet ke rumah-rumah penduduk. Namun, api dapat segera ditangani sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Warga bersama aparat setempat juga sigap melakukan pengamanan lingkungan sambil membantu proses pemadaman.

"Jam 03.00 sampai jam 04.00 dini hari kejadiannya. Setelah terlihat dari CCTV, dari sisi kanan kiri menjurus titiknya ke sini. Ternyata, orang tuanya juga mengakui setelah melihat CCTV, 'Oh iya itu anak saya'," kata Ramdani di Jakarta, Selasa.