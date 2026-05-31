Polisi Tangkap Terduga Pembunuh Wanita yang Tewas Bersimbah Darah di Hotel Kebayoran Baru

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan wanita berinisial L, 20, yang jasadnya ditemukan di sebuah hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (29/5).

"Benar terduga pelaku sudah diamankan, korban ditemukan oleh petugas hotel dalam kondisi terlentang di lantai dan ada darah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Namun Budi belum menjelaskan secara detail terkait inisial terduga pelaku dan juga motif terduga pelaku, ia hanya menjelaskan korban saat ini berada di RS Polri Kramat Jati

Sementara Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi menjelaskan korban ditemukan pada Jumat (29/5) pukul 12.30 WIB.

"Korban adalah tamu hotel yang menginap sejak Selasa (26/5), saat check-in seorang diri," katanya.

Saat korban ditemukan terdapat tanda kekerasan pada kepala korban. Polisi pun sudah melakukan olah TKP dan juga sedang mendalami kamera pengawas (CCTV).

"Petugas hotel bermaksud konfirmasi pembayaran dengan mengetuk pintu kamar, namun tidak direspon. Kemudian, membuka pintu menggunakan kunci hotel dan diketahui kejadian tersebut," kata Joko.(antara/jpnn)