Polisi Tembak DPO Kasus Penembakan di Tembagapura

jpnn.com, TIMIKA - Polisi menangkap seorang daftar pencarian orang (DPO) berinisial GW yang diduga terlibat sejumlah kasus penembakan di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Penangkapan dilakukan personel gabungan Operasi Damai Cartenz 2026 dan Satgas Amole 2026.

Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026 Kombes Pol. Yusuf Sutejo mengatakan penindakan dilakukan pada Jumat (7/8) berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan informasi mengenai keberadaan GW.

"Dalam pelaksanaan penegakan hukum, personel gabungan melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target dengan menyesuaikan situasi di lapangan serta tetap berpedoman pada hukum yang berlaku," katanya dalam keterangannya di Timika, Minggu.

Menurut Yusuf, GW mengalami luka dalam penindakan tersebut dan kemudian mendapatkan pertolongan dari anggota kelompoknya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh kepolisian, GW selanjutnya dibawa anggota kelompoknya menuju kawasan hutan, sementara petugas masih memantau perkembangan situasi di sekitar lokasi.

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Kepolisian mencatat GW masuk dalam daftar pencarian orang terkait sejumlah perkara, termasuk dugaan penembakan terhadap kendaraan di kawasan Mile 69 Tembagapura pada November 2017 yang menyebabkan seorang korban mengalami luka pada paha.

GW juga diduga terlibat dalam penyerangan dan penembakan di kawasan perkantoran PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada Maret 2020 yang mengakibatkan seorang warga negara Selandia Baru meninggal dunia dan dua karyawan lainnya terluka.