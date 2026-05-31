Polisi Tembak Jambret HP Turis Jerman di Kota Lama Surabaya

Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M. Prasetyo. Foto: Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Jambret ponsel milik seorang turis asal Jerman di kawasan wisata Kota Lama Surabaya akhirnya itangkap oleh Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Pelaku berinisial KRHS (26), warga Jalan Bumiarjo, Surabaya, terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan terukur karena berusaha melawan saat proses penangkapan.

Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP M. Prasetyo mengatakan pelaku diamankan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan laporan korban.

“Pelaku sempat melawan saat dibawa petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur,” kata Prasetyo, Minggu (31/5).

Peristiwa penjambretan itu terjadi pada 3 Mei 2026 di Jalan Karet, kawasan Kota Lama Surabaya. Saat itu, korban yang merupakan warga negara Jerman sedang berjalan kaki bersama seorang teman dan pemandu wisata.

Korban diketahui tengah melakukan panggilan video dengan kekasihnya menggunakan ponsel iPhone 13 Pro ketika tiba-tiba dihampiri seorang pengendara motor.

Tanpa banyak bicara, pelaku langsung merampas ponsel yang saat itu masih dalam kondisi menyala dan kamera depan mengarah ke wajahnya.

Keberuntungan berpihak kepada korban. Sebab, selama panggilan video berlangsung, wajah pelaku sempat terekam jelas oleh kamera ponsel dan terlihat oleh kekasih korban yang berada di seberang sambungan video call.

