Polisi Tembak Mati Perusak Pospol di OKU, Pelaku Ternyata

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Aparat kepolisian tembak mati Padli (29), pelaku perusakan pos polisi (Pospol) di Simpang Ramayana dan Unbara, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel.

Peristiwa perusakan dua unit pos polisi itu sendiri terekam kamera CCTV di sekitar lokasi pada dini hari tadi sekitar pukul 02.00 WIB.

Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa itu melempari fasilitas milik negara tersebut menggunakan batu.

"Berdasarkan rekaman CCTV kami langsung melakukan penyelidikan dan mengantongi identitas pelaku," kata Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo, Selasa.

Dia menyatakan saat dilakukan penangkapan pada Selasa pagi sekitar pukul 08.00 WIB, pelaku melakukan perlawanan dengan menantang petugas sehingga terpaksa diberikan tembakan yang mengenai bagian perut dan bahu sebelah kiri hingga meninggalkan dunia.

"Petugas memberikan tembakan peringatan sebanyak enam kali, tetapi tersangka malah melempar batu ke arah petugas," katanya.

Menurut Kapolres, peristiwa penembakan yang dilakukan anggotanya hingga menyebabkan pelaku meninggal dunia tersebut saat ini masih dalam penyelidikan internal Polres OKU.

Hanya saja, dia memastikan tiga orang anggota Satreskrim Polres OKU, yaitu berinisial Aiptu DK, Bripda AS dan Bripka JS yang melakukan penembakan sudah diamankan di tempat khusus.