Polisi Tembak Polisi, Anggota Komisi III Ungkap Kemungkinan Keterlibatan Pihak Lain
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta kepolisian menuntaskan pengusutan kasus polisi menembak rekan di Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, pada Jumat (16/10).
"Kasus ini harus diusut sampai tuntas. Penyidik perlu memastikan apakah benar pelakunya hanya satu orang atau ada pihak lain yang turut terlibat," kata dia kepada awak media, Selasa (20/10).
Terjadi peristiwa polisi menembak rekannya di Mako Polairud Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (16/10) sekitar pukul 05.30 WIB.
Kasus itu menewaskan Bharatu LVVL, sedangkan anggota Polri berinisial AR diproses hukum setelah peristiwa penembakan.
Dia mengatakan pengusutan perlu dilakukan dengan menimbang berbagai hal, termasuk keterlibatan pihak lain dalam peristiwa penembakan.
"Semua kemungkinan harus didalami berdasarkan bukti dan hasil penyidikan, jangan sampai ada fakta yang terlewat atau keterlibatan pihak lain yang tidak terungkap,” lanjut legislator fraksi PKB itu.
Dia meminta penyidik tidak mengandalkan pengakuan terduga pelaku, tetapi juga mencocokkan dengan seluruh alat bukti, keterangan saksi, hasil pemeriksaan forensik, serta rekonstruksi kejadian dalam memperoleh gambaran utuh peristiwa penembakan.
"Periksa seluruh saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait kejadian, telusuri kronologi sebelum dan sesudah peristiwa, serta cocokkan keterangan yang diperoleh dengan hasil pemeriksaan forensik dan barang bukti,” katanya.
Anggota Komisi III Abdullah meminta kepolisian tak menutup kemungkinan ada lebih dari satu pelaku dari kasus polisi tembak rekan.
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