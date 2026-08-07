Polisi Tembak Polisi, Bharada Andika Rahmadani Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

jpnn.com - Bharada Andika Rahmadani selaku tersangka kasus polisi tembak polisi dengan korban Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lewai, di Markas Ditpoludara Pondok Cabe, dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.

"Persangkaan pasal pidana yang dikenakan, Pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Kombes Budi menjelaskan hingga kini Polda Metro Jaya masih mengusut dugaan perundungan yang dilakukan teman angkatan korban terhadap tersangka.

Selain itu, penyidik juga mengusut dugaan keterlibatan pelaku lain selain Andika dalam kasus tersebut.

"Motif, pengguna senjata api, dan dugaan perundungan, serta ada kemungkinan keterlibatan orang lain, ini masih didalami," ujar Budi.

Pada hari penembakan terjadi, Jumat (16/10), pelaku langsung menyerahkan diri di piket penjagaan Ditpoludara, yang kemudian ditangani oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Kondisi yang bersangkutan menyadari kesalahan bahwa sudah melakukan perbuatan pidana terhadap rekan kerjanya," tutur Budi.

Adapun pemeriksaan terhadap pelaku dilakukan secara bertahap dari awal sampai penembakan terjadi.