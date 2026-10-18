Polisi Tembak Polisi, Bharatu LVVL Tewas
jpnn.com, JAKARTA - Polisi tembak polisi terjadi di Mako Polairud Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (16/10) sekitar pukul 05.30 WIB.
Kasus itu menewaskan Bharatu LVVL meninggal dunia. Sedangkan anggota Polri berinisial AR akan diproses hukum.
“Kami menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya anggota Ditpoludara Bharatu LVVL dalam peristiwa penembakan tersebut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Dia membenarkan adanya peristiwa penembakan tersebut dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah satu anggota Polri. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,” katanya.
Budi menegaskan Polda Metro Jaya memastikan bahwa tersangka berinisial AR yang juga merupakan anggota Polri, telah diamankan dan saat ini ditahan di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani proses hukum.
“Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” katanya.
Budi menambahkan penyidik terus mendalami rangkaian peristiwa tersebut guna mengungkap fakta dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Polri menyatakan penyidik terus mendalami rangkaian peristiwa kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Bharatu LVVL tewas.
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