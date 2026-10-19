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Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe, Komisi III Minta Pengusutan Tuntas

Polisi Tembak Polisi di Pondok Cabe, Komisi III Minta Pengusutan Tuntas
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Ilustrasi penembakan. Foto: ANTARA/HO.

jpnn.com - Anggota Komisi III Muhammad Nasir Djamil mengaku prihatin mendengar kabar anggota Ditpoludara Bharatu LVVL tewas di tangan rekannya sendiri sesama anggota kepolisian.

"Komisi III DPR RI prihatin dan menyayangkan peristiwa itu terjadi, apalagi pelaku dan korban adalah anggota polisi," kata Nasir melalui layanan pesan, Senin (19/10).

Legislator fraksi PKS itu meminta penyidik tak tinggal diam dan harus mengusut kasus polisi tembak polisi demi mencegah peristiwa serupa terjadi ke depan.

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"Meminta agar kasus ini diusut sampai tuntas, segera antisipasi agar perundungan seperti itu tidak terjadi lagi," ujarnya.

Nasir Djamil juga meminta perlu dilakukan komunikasi yang positif antara senior dan junior agar tak terjadi peristiwa serupa ke depan.

"Membangun komunikasi yang sehat antara senior dan junior," ungkapnya.

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Insiden polisi tembak rekannya terjadi di Mako Polairud Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat (16/10) sekitar pukul 05.30 WIB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pelaku anggota Polri berinisial AR telah diamankan.

Anggota Komisi III Muhammad Nasir Djamil meminta pengusutan tuntas kasus polisi tembak polisi demi mencegah peristiwa serupa terjadi lagi.

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