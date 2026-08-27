Polisi Tembakkan Gas Air Mata, Massa Demo DPR Berhamburan ke Pejompongan
jpnn.com - Sejumlah massa demonstrasi berhamburan meninggalkan kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, setelah aparat kepolisian menembakkan gas air mata pada Kamis (27/8/2026) malam.
Sekitar pukul 19.15 WIB, massa terlihat berlari menuju Jalan Pejompongan Raya dari arah Jalan Gatot Subroto.
Mereka bergerak hingga kawasan Gedung BNI Pejompongan.
Massa berpencar setelah gas air mata ditembakkan dari arah depan Gedung DPR RI.
Sebagian massa memilih melewati flyover menuju Slipi, sementara lainnya masuk ke jalan tol sebelum kemudian muncul di Jalan Pejompongan Raya.
Situasi tersebut membuat sejumlah peserta aksi harus berhenti untuk beristirahat.
Beberapa di antaranya tampak dibopong rekannya setelah meninggalkan lokasi.
Sejumlah massa juga memilih duduk di pedestrian di sekitar Jalan Pejompongan Raya.
Sejumlah massa demo DPR berhamburan meninggalkan kawasan Kompleks Parlemen setelah dgempur gas air mata aparat kepolisian, Kamis (27/8/2026) malam.
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