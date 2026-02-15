Polisi Temukan 3 Hektare Ladang Ganja, Sebanyak 200 Kilogram Siap Diedarkan

jpnn.com, PALEMBANG - Polres Empat Lawang menemukan sedikitnya tiga hektare ladang ganja di wilayah tersebut.

Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita delapan karung ganja kering siap edar seberat 200 kilogram dengan nilai ekonomi mencapai Rp 1 miliar.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya menginformasikan bahwa penemuan tersebut merupakan hasil tindak lanjut cepat atas laporan masyarakat.

"Tim yang dipimpin langsung oleh Kapolres Empat Lawang turun ke lokasi dan menemukan hamparan ladang ganja seluas kurang lebih tiga hektare," ungkap Nandang, Minggu (15/2/2026).

Selain pemusnahan tanaman di lokasi, petugas juga mengamankan barang bukti berupa kurang lebih tiga hektare tanaman ganja serta 8 karung ganja kering dengan berat estimasi kurang lebih 200 kilogram.

"Nilai total kerugian mencapai Rp 1 miliar. Total jiwa diselamatkan sekitar 600.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba," ujar Nandang.

Nandang menegaskan pihak kepolisian saat ini tengah melakukan penyelidikan mendalam untuk mengejar pemilik ladang serta mengungkap jaringan pengedar yang terlibat.

Nandang memastikan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan narkotika di wilayah hukum Sumatera Selatan.