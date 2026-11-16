Polisi Temukan Celana Mahasiswi di Rumah Bupati Kupang Yosef Lede, Alamak

jpnn.com - Polisi menemukan satu alat bukti berupa sepotong celana milik mahasiswi berinisial RWN (21), korban dugaan kekerasan seksual atau pemerkosaan oleh Bupati Kupang Yosef Lede (YL).

Sepotong celana itu ditemukan saat penyidik Polda NTT melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah jabatan bupati Kupang tersebut.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT Kombes Nova Irone Surentu menyebut celana milik korban telah diamankan penyidik dan menjadi barang bukti dalam kasus dugaan kekerasan seksual tersebut.

"Celana itu sudah diamankan oleh personel dan itu sudah menjadi barang bukti," kata Kombes Nova di Kupang, Senin (16/11/2026).

Perwira menengah Polri itu mengatakan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) dilakukan pada Senin (16/11) pagi di lokasi kejadian, yakni rumah jabatan bupati kupang.

Celana yang ditemukan itu adalah pakaian dalam yang diminta oleh terlapor YL kepada korban untuk mengganti celana.

Nova mengatakan dalam perkembangan kasus tersebut, penyidik telah memeriksa enam orang saksi, mulai dari korban, kedua orang tua korban, serta tiga orang saksi lainnya.

Sementara itu, dua orang yang membawa korban menemui Bupati YL dan sempat menerima uang senilai Rp3 juta sudah dipanggil untuk diperiksa, namun sampai pukul 13.30 WITA tadi belum hadir.