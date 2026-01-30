menu
Polisi Temukan Tabung Pink, tetapi Bukan Di Kamar Lula Lahfah
Konferensi pers soal meninggalnya Selebgram Lula Lahfah di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (30/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Pihak kepolisian mengungkapkan salah satu barang bukti yang ditemukan dari hasil olah TKP di Apartemen Lula Lahfah.

Adapun barang bukti tersebut adalah tabung berwarna pink atau yang belakangan dikenal dengan sebutan Whip Pink.

"Di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat salah satunya adalah tabung pink," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah, Jumat (30/1).

Dia lantas mengatakan, tabung pink itu bukan ditemukan di kamar Lula Lahfah.

Adapun tabung pink itu ditemukan di kamar asisten rumah tangga (ART) sang selebgram yang berinisial A.

"Tabung itu kami temukan di kamar dari saudari A, yang di mana asisten rumah tangga pada saat kami melaksanakan olah TKP. Di situ kami temukan tabung berwarna pink tersebut," ucap Iskandarsyah.

ART berinisial A itu, kata Iskandarsyah, mengaku baru pertama kali melihat tabung tersebut.

"Oleh karena ada dugaan kami apakah saudari LL ini sering menggunakan, akan tetapi dari saudari A memberikan kesaksian baru pertama kali melihat tabung pink tersebut, yaitu asisten rumah tangganya baru pertama kali," tuturnya.

