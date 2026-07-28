Polisi Tes Urine Pengemudi Mobil Listrik BYD yang Lindas Ojol di Jaksel, Ini Hasilnya

jpnn.com, JAKARTA - Polisi melakukan tes urine pengemudi mobil listrik BYD berinisial S (46) yang melindas ojek online (ojol) di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel).

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Mujiyanto mengatakan hasil tes urine negatif narkoba dan alkohol.

"Itu (pengemudi) sudah diperiksa (tes urine), negatif. Sama alkohol sudah juga, negatif semua," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan S diduga kaget setelah menyenggol mobil di sampingnya sehingga membanting setir ke kiri.

Mobil yang dikemudikannya kemudian kehilangan kendali dan menabrak pengemudi ojol berinisial HS (56).

"Mungkin kaget, terus oleng, mau jalan lagi, tetapi berhenti di depan itu, Hotel Amaris," ujar Mujiyanto.

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Pengemudi mobil listrik tersebut saat ini ditahan dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan.

Polisi masih memeriksa S untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut.