Polisi Tetapkan 9 Tersangka Korporasi dan 223 Perorangan terkait Karhutla
jpnn.com, JAKARTA - Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subiyanto menyebut pihaknya menetapkan sembilan tersangka korporasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal demikian disampaikan dia dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu (14/10).
"Saat ini (korporasi, red) yang sudah ditetapkan itu sambilan tersangka," kata Pipit, Rabu.
Dia membeberkan sebanyak tujuh dari sembilan tersangka korporasi dalam kasus karhutla di Kalimantan Barat (Kalbar).
Sisanya, ujar dia, masing-masing tersangka korporasi dalam kasus karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Selain sembilan tersangka korporasi, Bareskrim Polri saat ini menerima 98 laporan terkait dengan tindak pidana karhutla yang menyangkut korporasi.
Perinciannya sebanyak 33 laporan polisi di Polda Kalbar, 14 laporan di Polda Kalteng, sebelas laporan di Polda Kalsel.
Khusus tersangka perorangan, Pipit mengakui, saat ini sudah ada penambahan jumlah tersangka dari 196 menjadi 223 tersangka.
Bareskrim Polri mengungkap total tersangka dari korporasi dan perorangan dalam kasus karhutla. Berapa jumlahnya?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hujan Diprediksi November, Menhut Minta Kewaspadaan Tetap Diperkuat Tangani Karhutla
- BNPB Bilang 663 Hektare Area Terbakar Berstatus Lahan Gambut
- Karhutla Korporasi, Polri Tetapkan Sembilan Tersangka dari 98 Laporan
- Audi Marissa Soroti Pernyataan Asbun Pejabat soal Karhutla
- Nana Mirdad Kritik Pernyataan Pejabat soal Karhutla, Singgung Empati
- Legislator Komisi VIII Miris Ada OTT di BNPB saat Karhutla