Polisi Tetapkan 9 Tersangka Korporasi dan 223 Perorangan terkait Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subiyanto menyebut pihaknya menetapkan sembilan tersangka korporasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal demikian disampaikan dia dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu (14/10).

"Saat ini (korporasi, red) yang sudah ditetapkan itu sambilan tersangka," kata Pipit, Rabu.

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Dia membeberkan sebanyak tujuh dari sembilan tersangka korporasi dalam kasus karhutla di Kalimantan Barat (Kalbar).

Sisanya, ujar dia, masing-masing tersangka korporasi dalam kasus karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Selain sembilan tersangka korporasi, Bareskrim Polri saat ini menerima 98 laporan terkait dengan tindak pidana karhutla yang menyangkut korporasi.

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Perinciannya sebanyak 33 laporan polisi di Polda Kalbar, 14 laporan di Polda Kalteng, sebelas laporan di Polda Kalsel.

Khusus tersangka perorangan, Pipit mengakui, saat ini sudah ada penambahan jumlah tersangka dari 196 menjadi 223 tersangka.