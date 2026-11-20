jpnn.com, MEDAN - Polda Sumatera Utara menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penculikan dan perdagangan bayi baru lahir di Kota Medan.

Ketujuh tersangka yang terdiri dari enam perempuan dan satu laki-laki itu masing-masing berinisial DNO (24), AA (20), CAP alias I (27), EYS alias MY (39), DH (41), EZS (55), dan FS (65).

“Ketujuh tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pihak yang menawarkan pengasuhan, melakukan transaksi, menjadi perantara, hingga pihak yang menerima dan membawa bayi untuk dirawat,” ujar Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Sumut Kombes Kristinattara Wahyuningrum dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Medan, Jumat (20/11).

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan seorang ibu muda yang kehilangan bayinya usai melahirkan di rumah sakit Medan, setelah sebelumnya mencari pengasuh melalui TikTok.

Sindikat tersebut memperjualbelikan bayi laki-laki tersebut secara berjenjang hingga mencapai harga Rp20 juta sebelum dibawa ke Rantau Prapat, Labuhanbatu, sementara ibu korban ditinggalkan di sebuah apartemen. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa surat kelahiran, bukti transfer, mobil, hingga telepon genggam.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 450 jo Pasal 20 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 83 jo Pasal 76F UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

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Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain satu lembar surat keterangan kelahiran bayi, bukti pembayaran biaya rumah sakit, bukti transfer uang, satu unit mobil, serta pakaian korban yang dibeli tersangka.

Kristinattara menjelaskan kasus tersebut bermula ketika korban berinisial LR mencari seseorang yang bersedia mengasuh anaknya melalui media sosial. Tersangka DNO kemudian menghubungi korban dan menawarkan diri untuk mengasuh bayi tersebut.