Polisi Tewas Saat Antar Berkas Kasus di Tanjung Priok, Begini Kejadiannya

jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi Jalan Industri, Jalan RE. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis.

Seorang polisi yang bertugas di Polsek Kawasan Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, tewas dalam insiden itu.

“Iya, korban adalah salah satu anggota di Unit Reskrim berpangkat Brigadir Polisi di Polsek Kawasan Sunda Kelapa," kata Kanit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa AKP. Ery Suroto di Jakarta, Kamis.

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Menurut Ery, saat itu korban sedang menjalankan tugas mengantar berkas ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di Jalan Yos Sudarso.

Namun, dalam perjalanan, korban mengalami insiden kecelakaan.

“Anggota itu seorang diri mengantar berkas tahap 1. Berkas tersebut sudah diamankan,” kata dia.

Dia mengatakan jenazah anggota Polsek Kawasan Sunda Kelapa itu sudah berada di kediamannya setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

"Rencana korban dimakamkan di Tangerang, di TPU Rawa Kucing," kata Ery.