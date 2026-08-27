Polisi Ungkap Alasan Revaldo Pakai Narkoba Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Revaldo lagi-lagi tersandung kasus narkoba. Ini merupakan kali keempat pemain film dan sinetron itu terjerat kasus hukum serupa.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengungkapkan alasan Revaldo kembali menggunakan narkoba.

"Kami bertanya kenapa dia memakai lagi, alasannya karena supaya badannya fit, kemudian supaya tenaganya kuat dan sebagainya," ujar Nasriadi di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (26/8).

Selain itu, alasan Revaldo memakai narkoba lagi karena banyak pikiran.

"Bahkan sesekali dia memakai karena dia banyak pikiran. Nah kami tidak mendalami pikirannya apa, kami fokus kepada dia menggunakan, menyimpan narkotika itu," ucap Nasriadi.

Dia menuturkan bahwa pihak kepolisian telah mengantongi identitas orang yang diduga menyuplai narkotika kepada Revaldo.

Saat ini, polisi tengah melakukan pengejaran terhadap terduga penyuplai narkoba tersebut.

"Saat ini sudah mengantongi penyuplai atau yang memberi atau yang menjual narkotika tersebut ke saudara RF. Pelaku pengedar narkoba ini telah kita identifikasi, kami telah mengetahui keberadaannya, tinggal saat ini anggota masih bergerak untuk melakukan pencarian, penangkapan terhadap penyuplai narkoba ini," kata Nasriadi.