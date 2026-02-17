Polisi Ungkap Detik-detik Pengeroyokan yang Menewaskan Pelajar di Sukahaji Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Polisi mengungkap kronologi kasus pengeroyokan yang menewaskan Muhammad Nabhan Aula (21) di kawasan Pasirkoja, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.
Peristiwa itu dipicu ajakan menyelesaikan masalah yang berujung tawuran antarkelompok.
Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengungkapkan berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bermula dari adanya persoalan antara seseorang berinisial A dengan korban.
Namun, detail pemicu awal permasalahan masih didalami.
Salah seorang saksi sekaligus terduga pelaku berinisial R mengaku diajak A untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
R kemudian mendatangi A di wilayah Pasir Koja, Babakan Tarogong.
Di lokasi itu sudah berkumpul sekitar 15 orang.
"Kelompok tersebut membawa senjata tajam dan balok kayu. Bahkan salah satu pelaku memberikan samurai kepada R," kata Kombes Budi di Mapolrestabes Bandung, Selasa (17/2/2026).
Polisi mengungkap detik-detik pengeroyokan yang menewaskan pelajar bernama Muhammad Nabhan di Sukahaji Bandung
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelajar Tewas Dianiaya di Sukahaji Bandung, Polisi Ungkap Motif Pelaku
- Polisi Kembalikan 90 Motor Curian di Kota Bandung, Pemilik Bisa Klaim di Polda Jabar
- Malam-Malam Ada Laporan Suami Bunuh Istri, Motifnya Sakit Hati
- Operasi Pekat Musi 2026, Polda Sumsel Sikat Jaringan Narkoba & Kejahatan Jalanan
- Rizki Faisal Minta Polisi Tindak Tegas Pengeroyok Sopir Truk di Pelabuhan Batam
- Pembunuhan Pelajar di Eks Kampung Gajah Bandung Barat Terungkap, Polisi Tangkap 2 Pelaku