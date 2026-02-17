menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polisi Ungkap Detik-detik Pengeroyokan yang Menewaskan Pelajar di Sukahaji Bandung

Polisi Ungkap Detik-detik Pengeroyokan yang Menewaskan Pelajar di Sukahaji Bandung

Polisi Ungkap Detik-detik Pengeroyokan yang Menewaskan Pelajar di Sukahaji Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi mengungkap detik-detik pengeroyokan yang menewaskan pelajar bernama Muhammad Nabhan di Sukahaji Bandung. Foto: ilustrasi/Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi mengungkap kronologi kasus pengeroyokan yang menewaskan Muhammad Nabhan Aula (21) di kawasan Pasirkoja, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

Peristiwa itu dipicu ajakan menyelesaikan masalah yang berujung tawuran antarkelompok.

Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono mengungkapkan berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bermula dari adanya persoalan antara seseorang berinisial A dengan korban.

Baca Juga:

Namun, detail pemicu awal permasalahan masih didalami.

Salah seorang saksi sekaligus terduga pelaku berinisial R mengaku diajak A untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

R kemudian mendatangi A di wilayah Pasir Koja, Babakan Tarogong.

Baca Juga:

Di lokasi itu sudah berkumpul sekitar 15 orang.

"Kelompok tersebut membawa senjata tajam dan balok kayu. Bahkan salah satu pelaku memberikan samurai kepada R," kata Kombes Budi di Mapolrestabes Bandung, Selasa (17/2/2026).

Polisi mengungkap detik-detik pengeroyokan yang menewaskan pelajar bernama Muhammad Nabhan di Sukahaji Bandung

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI