Polisi Ungkap Detik-detik Reza Arap Tiba di Apartemen Lula Lahfah

jpnn.com, JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah mengungkapkan bahwa Reza Arap Oktovian sempat berada di TKP meninggalnya kekasihnya, Lula Lahfah.

Adapun Reza Arap mendatangi TKP seusai selebgram berusia 26 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia di dalam kamar Apartemennya, kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).

Dalam konferensi pers yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan, pihak kepolisian sempat menunjukkan rekaman CCTV di lift apartemen Lula Lahfah.

Dari rekamanan CCTV itu menunjukkan Reza Arap mendatangi apartemen kekasihnya setelah dihubungi oleh salah satu saksi yang ada di lokasi.

"Salah satu saksi mencoba untuk menghubungi pacar dari saudari LL dan menginfokan bahwa kondisi terakhir apa yang terjadi di unit kamar apartemen tempat saudari LL tinggal," ungkap Iskandarsyah di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (30/1).

Selanjutnya, Reza Arap meminta asistennya yang berinisial C untuk mencari dan menghubungi dokter.

Dokter itu dihadirkan untuk memastikan kondisi mendiang Lula Lahfah.

"Dari sini nanti saudari C salah satu saksi yang merupakan asisten dari pacar saudari LL yaitu saudara RA, saudara RA itu meminta untuk saudari C mencarikan dokter untuk memastikan kondisi dari saudari LL," beber Iskandarsyah.