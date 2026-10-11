Polisi Ungkap Dugaan Penyebab Kematian Calon Taruna Poltekpel Malahayati Aceh

jpnn.com - Kepolisian tidak menemukan tanda kekerasan atau pidana lainnya di kasus meninggalnya calon taruna (catar) Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh.

"Sejauh ini, penyebabnya dari hasil investigasi dan penyelidikan, kami tidak menemukan suatu peristiwa tindak pidana," kata Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono di Banda Aceh, Sabtu (10/10/2026).

Mahasiswa Poltekpel Malahayati Aceh Muhammad Rasya Fadilla (18) meninggal dunia dengan kondisi tubuh memar dan banyaknya ruam kemerahan di RSUD Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Minggu (27/9/2026).

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Kematian calon taruna itu menimbulkan kecurigaan dari keluarga bahwa korban mendapatkan kekerasan karena kondisi tubuhnya banyak lebam, sehingga melaporkannya ke Polresta Banda Aceh.

Kompol Dizha mengatakan kesimpulan itu berdasarkan hasil penyelidikan serta pemeriksaan saksi-saksi, termasuk ahli medis, tenaga pendidik serta keluarga korban serta memeriksa dokumen rekam medis korban sebelum masuk menjadi taruna Poltekpel Malahayati.

"Berdasarkan penjelasan dari dokter spesialis penyakit dalam maupun patologi klinik, trombosit korban sangat rendah, dan didiagnosa terkena wabah penyakit DBD," ungkapnya.

Diagnosis tersebut didukung oleh gejala demam yang naik turun, berkurangnya asupan makanan dan cairan, serta munculnya ruam kebiruan di sejumlah bagian tubuh, kata Kasatreskrim.

"Tenaga medis RSUDZA telah memberikan tindakan medis dan pemeriksaan laboratorium terhadap korban. Diketahui dengan hasil trombosit yang sangat rendah dan tenaga medis mendiagnosa almarhum meninggal murni karena sakit DBD," ujarnya.