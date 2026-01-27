Polisi Ungkap Fakta Penemuan Mayat Perempuan Terbakar di NTB, Astaga

jpnn.com - Polisi mengungkap sejumlah fakta soal kasus penemuan mayat perempuan hangus terbakar dalam tumpukan sampah di pinggir jalan raya wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil penyelidikan polisi terungkap bahwa korban berinisial YRA adalah seorang ibu yang dibunuh oleh anak kandungnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Arisandi mengatakan bahwa kasus ini terungkap dari hasil tim Jatanras yang menangkap pelaku berinisial BP di rumahnya, wilayah Monjok Baru, Kota Mataram, Senin (26/1) malam.

"Terhadap pelaku sudah kami amankan," kata Kombes Arisandi di Mataram, Selasa (27/1/2026).

Atas adanya penangkapan tersebut, polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap BP, perihal motif dan modus pelaku membunuh ibu kandungnya berinisial YRA.

Jenazah YRA korban pembunuhan sebelumnya ditemukan warga dalam kondisi hangus terbakar dalam tumpukan sampah pada Minggu (25/1/2026).

Polres Lombok Barat yang menerima informasi tersebut langsung mengamankan lokasi temuan dan mengevakuasi jenazah YRA ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk membantu proses identifikasi.

Dari kegiatan evakuasi pada hari penemuan, kepolisian sudah melakukan serangkaian pengumpulan data lapangan sebagai langkah awal penyelidikan.