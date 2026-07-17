Polisi Ungkap Hasil Autopsi Jasad Wanita yang Dibunuh WN Singapura di Bali

jpnn.com - Penyidik Polresta Denpasar mengungkap hasil autopsi jasad wanita berinisial AS yang menjadi korban pembunuhan oleh seorang warga negara (WN) Singapura berinisial MZ (25), di sebuah rumah kos di Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Bali.

Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta menyebut hasil pemeriksaan forensik RSUP Prof. Ngoerah Denpasar memastikan korban tewas akibat kekerasan pada leher yang sesuai dengan mekanisme cekikan.

Wakapolresta menyebutkan autopsi dilakukan setelah jasad korban dievakuasi ke rumah sakit pada Kamis dini hari sekitar pukul 00.15 Wita.

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"Dari pemeriksaan dokter forensik, penyebab kematian korban dipastikan akibat kekerasan benda tumpul pada leher yang konsisten dengan tindakan pencekikan," ungkapnya.

Dokter forensik juga menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, di antaranya memar pada wajah, bibir kiri, dahi kanan, dan pelipis kiri.

Selain itu terdapat resapan darah pada pelipis kanan, resapan darah pada otot leher kiri sepanjang 5 x 3 sentimeter, serta resapan darah di jaringan kulit leher.

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Temuan lain yang menguatkan dugaan korban meninggal akibat dicekik adalah patahnya tulang lidah bagian pangkal kiri.

"Berdasarkan hasil autopsi, dokter memperkirakan kematian korban terjadi sekitar tiga hingga lima hari sebelum jenazah dibawa ke rumah sakit," kata Widiarta.