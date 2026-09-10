Polisi Ungkap Hubungan Tersangka dengan Korban Pembunuhan di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Polisi mengungkap hubungan antara tersangka pembunuhan SDS (31 tahun) dan Siti Maemunah (41) yang ditemukan meninggal dalam kondisi terbungkus kardus di Babakan Ciparay, Kota Bandung, pada Selasa (1/9/2026).

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan keduanya merupakan pasangan kekasih.

Dia menyatakan korban diketahui telah tinggal di tempat kos SDS di kawasan Andir, selama sekitar satu bulan.

"Kalau hubungan antara korban dengan pelaku, memang mereka pacaran. Ya, mereka pacaran. Seperti itu dan memang korban itu tinggal di kosannya si tersangka, yang sudah kami tersangkakan," kata Anton di Bandung, Kamis (10/9).

Dia menyebut penyidik masih mendalami penyebab kematian korban. Sebab, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Pihaknya kemudian mengambil sejumlah sampel tubuh korban untuk diperiksa di pusat laboratorium forensik (Puslabfor) Polri.

Pemeriksaan itu dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya kandungan racun maupun zat lain yang dapat berkaitan dengan penyebab kematian korban.

"Tersangka sudah ditahan dan kami masih menunggu hasil autopsi dan hasil lab ya untuk mengetahui penyebab pasti kematian ya, karena saya tidak bisa berasumsi, kami harus benar-benar scientific investigation," ujarnya.