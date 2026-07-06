Polisi Ungkap Identitas Mayat Perempuan di Sungai Musi, Innalillahi

jpnn.com - Polisi mengungkap identitas seorang perempuan yang ditemukan tewas mengapung di perairan Sungai Musi, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang.

Berdasarkan hasil identifikasi, mayat tersebut ialah IS (34), seorang ibu rumah tangga asal Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga.

Penemuan jasad korban terjadi pada Senin (6/7/2026), sekitar pukul 08.00 WIB. Dua orang saksi berinisial T (37) dan R (23), yang sedang bekerja di atas kapal tongkang pengangkut pasir, melihat sesosok tubuh perempuan mengapung dalam posisi tertelungkup di sekitar perairan Sungai Musi.

Menyadari adanya kejadian tersebut, kedua saksi segera melaporkannya kepada personel Satpolairud Polrestabes Palembang.

Menerima laporan masyarakat, personel Unit Gakkum dan Patroli Satpolairud Polrestabes Palembang langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi korban, mengamankan tempat kejadian, serta berkoordinasi dengan Tim Identifikasi dan Rumah Sakit Bhayangkara Moh. Hasan Palembang guna memastikan identitas korban.

Berdasarkan hasil pendalaman terhadap pihak keluarga, korban diketahui telah dilaporkan hilang sejak Sabtu (4/7/2026) sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu korban hendak mandi di sungai yang berada di belakang rumahnya di Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin.

Salah seorang anggota keluarga sempat melarang korban mandi di sungai dan berniat mengambilkan air ke dalam bak mandi. Namun, ketika kembali, korban sudah tidak berada di lokasi sehingga keluarga segera melakukan pencarian dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Hasil pemeriksaan awal juga menunjukkan bahwa korban memiliki kondisi kesehatan khusus serta keterbatasan fisik dalam berjalan. Setelah dilakukan pencocokan identitas berdasarkan ciri-ciri fisik, keterangan keluarga, dan hasil identifikasi, kepolisian memastikan bahwa jenazah yang ditemukan merupakan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang.