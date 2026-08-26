Polisi Ungkap Jadwal Pemeriksaan Ruben Onsu Sebagai Tersangka

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu segera diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi.

Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ruben Onsu pada Jumat (28/8).

"Kalau panggilan pemeriksaan tersangka, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah dilansir Antara, Selasa (25/8).

Akan tetapi, pihak kepolisian belum memastikan apakah Ruben Onsu bakal menghadiri pemeriksaan atau tidak.

AKBP Iskandarsyah menyebut kasus bermula saat Ruben Onsu menawarkan korban, DM, untuk berinvestasi pada usaha jual beli sebuah produk.

"Saya sampaikan kronologisnya, bahwa terlapor (Ruben Onsu) itu mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya," jelasnya.

Setelah penawaran, Ruben Onsu dan DM kemudian membuat perjanjian kerja sama terkait investasi.

Mantan suami Sarwendah itu juga disebut menjanjikan keuntungan dari kerja sama.