Polisi Ungkap Kondisi Pengemudi Ketika Menabrak Pagar Rumah Jusuf Kalla

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian menduga pengemudi mobil berinisial HP (35) yang menabrak pagar rumah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam kondisi mengantuk.

"Penabrak mungkin ngantuk kali dia, jadi di luar kendali (out of control)," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Murodih kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dia pun membenarkan informasi terkait peristiwa penabrakan pagar rumah tersebut.

Mobil Jeep Hyundai Santa FE itu menabrak pagar rumah pada Rabu pagi pukul 03.30 WIB. Pelaku penabrakan itu kemudian pulang ke rumahnya yang berlokasi di Jagakarsa.

Sampai dengan saat ini, polisi masih mendalami kronologi peristiwa itu lebih lanjut.

"Yang jelas, dia mengarah mau menuju rumah, mau pulang," ujar Murodih.

Polisi memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa tersebut. Polisi juga masih mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak.

"Informasinya, rencananya akan ada mediasi untuk diperbaiki kerusakan yang ada di sana," ungkap Murodih. (antara/jpnn)