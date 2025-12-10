menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Polisi Ungkap Kondisi Ruko Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Polisi Ungkap Kondisi Ruko Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Polisi Ungkap Kondisi Ruko Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gedung Terra Drone di Jakarta Pusat terbakar, Selasa, 9 Desember 2025. Foto: Synatria Respati/AFP

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengatakan rumah toko (ruko) yang disewa Terra Drone yang terbakar di Jakarta Pusat tidak pernah dilakukan perawatan rutin.

Kebakaran yang terjadi pada 9 Desember 2025 menewaskan 22 orang.

"Jadi, kalau sudah disewa-menyewa, enggak ada perawatan dari pemilik ruko, penyewanya yang merawat," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra, Rabu.

Baca Juga:

Dia juga menjelaskan perihal terkait perawatan ruko itu tercantum di dalam perjanjian antara penyewa dan pemilik ruko.

"Perjanjian sewa-menyewanya juga menyebutkan demikian, bahwa penyewanya yang merawat ruko," ujar Roby.

Di sisi lain, dia menjelaskan pemilik ruko yang berinisial N itu merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Baca Juga:

Sementara itu, terkait sejumlah ahli yang akan dimintai keterangan seputar insiden tersebut, Roby mengaku belum dapat menjabarkannya secara rinci.

"Nanti, saya belum bisa menjelaskan, yang pasti banyak ahli," tutur Roby.

Polisi menyebutkan rumah toko (ruko) yang disewa Terra Drone yang terbakar hingga menewaskan 22 orang tidak pernah dilakukan perawatan rutin.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI