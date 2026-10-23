menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Polisi Ungkap Motif Pembacokan Mantan Kopassus di Jaktim, Dipicu Teguran Renovasi Rumah

Polisi Ungkap Motif Pembacokan Mantan Kopassus di Jaktim, Dipicu Teguran Renovasi Rumah

Polisi Ungkap Motif Pembacokan Mantan Kopassus di Jaktim, Dipicu Teguran Renovasi Rumah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polsek Cakung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pembacokan mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) bernama Muhammad Fahrul (48) di Perumahan Jakarta Garden City, Cluster Zebrina III, RT 03/RW 14, Nomor 106, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026). (ANTARA/HO-Polsek Cakung).

jpnn.com, JAKARTA - Seorang mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Muhammad Fahrul, 48, dibacok di kawasan Perumahan Jakarta Garden City, Cakung Timur, Jakarta Timur. Pembacokan itu terjadi karena dipicu oleh perselisihan renovasi rumah.

"Awalnya, gara-gara istri tetangga tegur tukang renovasi rumah sebelahnya. Jadi, mungkin merasa terganggu karena berisik," kata Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan berdasarkan kronologi awal, pertikaian itu bermula ketika istri pria yang diduga sebagai pelaku menegur mandor bangunan agar menghentikan pekerjaan renovasi rumah di sebelah tempat tinggalnya.

Baca Juga:

Teguran tersebut kemudian berujung pada perselisihan setelah korban meminta mandor bangunan untuk tetap melanjutkan pekerjaannya.

Pelaku yang bernama Jef Budiharto (57) lalu datang ke lokasi dan langsung terlibat cekcok mulut dengan korban.

"Dari situ, situasi memanas hingga pelaku mengancam akan membacok korban," ujar Andre.

Baca Juga:

Korban kemudian menantang pelaku sehingga pria tersebut mengayunkan golok ke arah korban.

Ayunan pertama tidak mengenai sasaran. Namun, ayunan kedua mengenai bagian kanan kepala korban dan menyebabkan luka bacok.

Seorang mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Muhammad Fahrul, 48, dibacok di kawasan Perumahan Jakarta Garden City, Cakung Timur, Jakarta Timur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI