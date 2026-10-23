Polisi Ungkap Motif Pembacokan Mantan Kopassus di Jaktim, Dipicu Teguran Renovasi Rumah
jpnn.com, JAKARTA - Seorang mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Muhammad Fahrul, 48, dibacok di kawasan Perumahan Jakarta Garden City, Cakung Timur, Jakarta Timur. Pembacokan itu terjadi karena dipicu oleh perselisihan renovasi rumah.
"Awalnya, gara-gara istri tetangga tegur tukang renovasi rumah sebelahnya. Jadi, mungkin merasa terganggu karena berisik," kata Kapolsek Cakung Kompol Andre Tri Putra saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan berdasarkan kronologi awal, pertikaian itu bermula ketika istri pria yang diduga sebagai pelaku menegur mandor bangunan agar menghentikan pekerjaan renovasi rumah di sebelah tempat tinggalnya.
Teguran tersebut kemudian berujung pada perselisihan setelah korban meminta mandor bangunan untuk tetap melanjutkan pekerjaannya.
Pelaku yang bernama Jef Budiharto (57) lalu datang ke lokasi dan langsung terlibat cekcok mulut dengan korban.
"Dari situ, situasi memanas hingga pelaku mengancam akan membacok korban," ujar Andre.
Korban kemudian menantang pelaku sehingga pria tersebut mengayunkan golok ke arah korban.
Ayunan pertama tidak mengenai sasaran. Namun, ayunan kedua mengenai bagian kanan kepala korban dan menyebabkan luka bacok.
Seorang mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Muhammad Fahrul, 48, dibacok di kawasan Perumahan Jakarta Garden City, Cakung Timur, Jakarta Timur.
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