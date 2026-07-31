Polisi Ungkap Motif Pembacokan yang Libatkan 2 Debt Collector, Ternyata

jpnn.com, SURABAYA - Polisi mengungkap motif di balik kasus pembacokan terhadap dua petugas valet di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Surabaya yang diduga dilakukan dua debt collector (DC).

Aksi kekerasan itu dipicu cekcok yang terjadi saat proses penarikan sebuah kendaraan yang diduga menunggak pembayaran.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP David Manurung mengatakan dari hasil penyidikan sementara, insiden itu bukan merupakan aksi yang telah direncanakan, melainkan dipicu perselisihan di lokasi kejadian.

“Motifnya sesaat. Berawal dari cekcok di sebuah tempat saat ada penarikan kendaraan yang tertunggak. Dari situ kemudian terjadi gesekan hingga berujung pada tindak kekerasan terhadap korban,” kata David, Jumat (31/7).

Meski demikian, David belum bersedia mengungkap lebih jauh mengenai kepemilikan kendaraan maupun kronologi lengkap karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan.

“Nanti kami berbicara pada konteks materinya saja. Yang jelas motifnya sudah saya sampaikan, yakni adanya gesekan saat pelaku melakukan penarikan sebuah kendaraan,” ujarnya.

Dalam perkembangan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan satu orang sebagai tersangka berinisial S dan langsung melakukan penahanan. Sementara seorang pelaku lain berinisial P telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Penetapan kedua pelaku ini berdasarkan rangkaian alat bukti yang ditemukan penyidik, termasuk rekaman CCTV. Untuk satu pelaku lainnya saat ini masih dalam pencarian,” jelasnya.