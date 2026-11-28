jpnn.com - Polisi mengungkap potensi perputaran uang dari aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor mencapai Rp7,2 miliar dalam kurun tiga bulan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan menyebut angka itu merupakan estimasi kasar berdasarkan produktivitas dua lubang tambang ilegal yang menjadi lokasi kecelakaan di Kecamatan Nanggung.

"Kenapa ini dilakukan terus oleh mereka? Karena omzet yang didapat ini cukup menggiurkan," kata Hendra di Mapolres Bogor, Cibinong, Jumat (27/11/2026).

Hendra menjelaskan perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi setiap lubang tambang mampu menghasilkan 40 karung material yang diduga mengandung emas per hari dengan nilai Rp1 juta tiap karung.

Dengan asumsi itu, aktivitas penambangan dari dua lubang selama 90 hari berpotensi menghasilkan perputaran uang mencapai Rp7,2 miliar.

Nilai tersebut belum memperhitungkan keuntungan yang diperoleh pemodal penambangan emas ilegal itu.

Menurutnya, besarnya potensi pendapatan menjadi salah satu faktor yang mendorong aktivitas pertambangan ilegal terus berlangsung meski memiliki risiko keselamatan tinggi.

Kepolisian kini mengembangkan penyidikan untuk menelusuri jaringan pemodal, distribusi, hingga aliran dana hasil penjualan emas dari aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut.