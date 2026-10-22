Polisi Ungkap Pengakuan Dokter Pencabul Anak di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Polisi mengungkap dokter pelaku cabul terhadap anak kandung di Bandung tidak mengakui perbuatan bejatnya.

Hal itu setelah tim penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jawa Barat memeriksa pelaku yang ditangkap di kamar apartemen di Bekasi pada Rabu (21/10/2026) dini hari.

Direktur Ditres PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Rumi Untari mengatakan pelaku membawa korban selama hampir satu bulan. Proses perceraian antara pelaku dengan mantan istrinya, disebut jadi pemicu pria itu tega melakukan perbuatan tak senonoh itu.

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Korban yang baru berusia 4 tahun itu juga dinyatakan terinfeksi virus Gonore akibat perbuatan ayahnya sendiri.

"Sekitar tiga minggu atau satu bulan (dibawa pergi). Kondisi pada saat diamankan, si anak Alhamdulillah kondisinya sehat," kata Rumi saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (22/10).

"Kalau berdasarkan keterangan kami dengan psikolog dari UPTD Provinsi Jawa Barat, memang ini berawal dari konflik keluarga, suami istri ya, entah terjadi apa perebutan anak. Jadi anak dibawa oleh si bapak karena saat itu di luar penyidikan, dalam proses perceraian," lanjutnya.

Lebih lanjut, kata Rumi, pelaku IS tidak mengakui perbuatan pencabulan terhadap putri kandungnya. Namun begitu, penyidik masih mendalami keterangan dari IS yang kini sudah ditahan.

"Pada saat pemeriksaan kemarin, memang pelaku atau terduga ini tidak mengakui dia melakukan. Karena menurut pengakuan tersangka, dia sangat sayang sama anaknya," ungkapnya.