Polisi Ungkap Penimbunan Solar Bersubsidi di Bangka Barat, Tangkap 1 Pelaku

jpnn.com - BANGKA BARAT - Kepolisian Resor Bangka Barat, Polda Kepulauan Bangka Belitung, mengungkap kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar.

Dalam pengungkapan itu, Tim Unit Reskrim Polsek Jebus menangkap seorang pria berinisial MP (31) yang diduga menimbun BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak 640 liter.

“Pelaku ditangkap di rumah tinggal di Desa Semulut, Parittiga," kata Kepala Seksi Humas Polres Bangka Barat Iptu Yos Sudarso di Mentok, Minggu (25/10).

Dia menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar di wilayah hukum Polsek Jebus.

Menurut Iptu Yos, pelaku diduga mengumpulkan BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali kepada pihak tertentu.

“Saat penggeledahan, petugas menemukan minyak jenis Solar sebanyak 32 jeriken atau sekitar 640 liter di rumah pelaku," ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Solar tersebut diduga dibeli dari seorang warga Desa Kundi berinisial D.

Minyak itu diangkut menggunakan satu unit mobil bak terbuka dengan nomor polisi BN 8472 TB.