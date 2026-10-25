menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kep. Bangka Belitung » Polisi Ungkap Penimbunan Solar Bersubsidi di Bangka Barat, Tangkap 1 Pelaku

Polisi Ungkap Penimbunan Solar Bersubsidi di Bangka Barat, Tangkap 1 Pelaku

Polisi Ungkap Penimbunan Solar Bersubsidi di Bangka Barat, Tangkap 1 Pelaku
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Barang bukti yang ditemukan di rumah pelaku diduga penimbun minyak berubsidi jenis Solar di Desa Semulut, Parittiga, Bangka Barat. ANTARA/HO-Humas Polres Bangka Barat.

jpnn.com - BANGKA BARAT - Kepolisian Resor Bangka Barat, Polda Kepulauan Bangka Belitung, mengungkap kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar.

Dalam pengungkapan itu, Tim Unit Reskrim Polsek Jebus menangkap seorang pria berinisial MP (31) yang diduga menimbun BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak 640 liter.

“Pelaku ditangkap di rumah tinggal di Desa Semulut, Parittiga," kata Kepala Seksi Humas Polres Bangka Barat Iptu Yos Sudarso di Mentok, Minggu (25/10).

Baca Juga:

Dia menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar di wilayah hukum Polsek Jebus.

Menurut Iptu Yos, pelaku diduga mengumpulkan BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali kepada pihak tertentu.

“Saat penggeledahan, petugas menemukan minyak jenis Solar sebanyak 32 jeriken atau sekitar 640 liter di rumah pelaku," ungkapnya.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Solar tersebut diduga dibeli dari seorang warga Desa Kundi berinisial D.

Minyak itu diangkut menggunakan satu unit mobil bak terbuka dengan nomor polisi BN 8472 TB.

Polisi mengungkap kasus penimbunan Solar bersubsidi di Bangka Barat dengan menangkap seorang pelaku. Barang bukti yang ditemukan 640 liter Solar bersubsidi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI