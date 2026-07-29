Polisi Ungkap Penyebab Laka Maut di Leuwipanjang Bandung, Ternyata...

jpnn.com, BANDUNG - Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung mengungkapkan penyebab kecelakaan maut di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di daerah Leuwipanjang, Kota Bandung, disebabkan oleh faktor kelalaian manusia.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, kecelakaan ini melibatkan sedikitnya lima unit mobil, tiga sepeda motor yang mengalami kerusakan parah, serta dua gerobak milik pedagang.

"Kendaraan yang terlibat ini mobil pengangkut gas LPG, ada 11 kendaraan yang meliputi mobil dan motor," kata Fiekry Adi di lokasi kejadian, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, kronologi kejadian ini berawal dari sopir truk pengangkut gas yang melaju dari arah Soekarno-Hatta, mengantuk dan sempat microsleep.

Truk kemudian menabrak sejumlah kendaraan yang sedang terparkir, termasuk pengguna sepeda yang meninggal dunia di tempat.

"Jadi dari arah Soekarno-Hatta habis bongkar isi mau mengirim ke distribusi masing-masing. Tadi informasi dari sopir, dia ngantuk dan microsleep. Sadar-sadar ketika mobil sudah berhenti di kendaraan terakhir," jelasnya.

Akibat kejadian, ada dua orang korban, satu di antaranya meninggal dunia seorang pengguna sepeda berjenis kelamin perempuan.

Sedangkan satunya pagi mengalami luka berat patah tulang dan langsung dibawa ke RS Immanuel.