Polisi Ungkap Perkembangan Kasus yang Dilaporkan Ruben Onsu
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu ternyata telah melaporkan kasus dugaan akses ilegal ke Polda Metro Jaya.
Kabar tersebut diungkapkan oleh Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Meto Jaya AKBP Onkoseno.
Dia mengatakan pihak kepolisian telah menerima laporan dari Ruben Onsu terkait dugaan akses ilegal pada Minggu (11/10) lalu.
"Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada 10 Oktober 2026 di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," kata Onkoseno kepada awak media, Rabu (28/10).
Menurutnya, pihak kepolisian telah meminta sejumlah keterangan Ruben Onsu terkait laporan tersebut.
Adapun mantan suami Sarwendah itu dimintai keterangan oleh penyidik pada Senin (26/10) lalu.
"Sebagai tindak lanjut laporan tersebut, penyidik telah meminta keterangan RSO pada Senin, 26 Oktober 2026," jelasnya.
Onkoseno menyebut pemeriksaan dilakukan guna mendalami peristiwa yang dilaporkan Ruben Onsu sekaligus melengkapi informasi.
Presenter Ruben Onsu ternyata telah melaporkan kasus dugaan akses ilegal ke Polda Metro Jaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita artis Terheboh: Ruben Onsu Belum Sepakat Berdamai, Shyalimar Malik Menangis
- Ruben Onsu Diperiksa Polisi Terkait Laporan Akses Ilegal
- Lawan Ruben Onsu, Sarwendah Serahkan 102 Bukti dalam Sidang Hak Asuh Anak
- Ruben Onsu Belum Sepakat Berdamai dengan Sarwendah soal Cicilan Rumah, Ini Alasannya
- 3 Berita Artis Terheboh: Pee Wee Gaskins Kembali, Ruben Onsu Perjuangkan Hak Asuh Anak
- Terkait Proposal Damai Gugatan Wanprestasi Sarwendah, Pihak Ruben Onsu Bilang Begini