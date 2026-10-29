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Polisi Ungkap Perkembangan Kasus yang Dilaporkan Ruben Onsu

Polisi Ungkap Perkembangan Kasus yang Dilaporkan Ruben Onsu
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Ruben Onsu. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu ternyata telah melaporkan kasus dugaan akses ilegal ke Polda Metro Jaya.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Meto Jaya AKBP Onkoseno.

Dia mengatakan pihak kepolisian telah menerima laporan dari Ruben Onsu terkait dugaan akses ilegal pada Minggu (11/10) lalu.

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"Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada 10 Oktober 2026 di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan," kata Onkoseno kepada awak media, Rabu (28/10).

Menurutnya, pihak kepolisian telah meminta sejumlah keterangan Ruben Onsu terkait laporan tersebut.

Adapun mantan suami Sarwendah itu dimintai keterangan oleh penyidik pada Senin (26/10) lalu.

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"Sebagai tindak lanjut laporan tersebut, penyidik telah meminta keterangan RSO pada Senin, 26 Oktober 2026," jelasnya.

Onkoseno menyebut pemeriksaan dilakukan guna mendalami peristiwa yang dilaporkan Ruben Onsu sekaligus melengkapi informasi.

Presenter Ruben Onsu ternyata telah melaporkan kasus dugaan akses ilegal ke Polda Metro Jaya.

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