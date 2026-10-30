Polisi Ungkap Perkembangan Penanganan Kasus Betrand Peto

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya memberi penjelasan terkait perkembangan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Betrand Peto.

Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar menyatakan perkara dengan pelapor berinisial ANW terhadap Betrand Peto telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak 27 Oktober 2026.

Menurutnya, penyidik sudah meminta keterangan dari korban, sejumlah saksi, serta terlapor berinisial ABT alias BP.

"Penyidik telah meminta keterangan korban, saksi-saksi, serta terlapor ABT alias BP," ungkap AKBP Onkoseno dilansir Antara, Jumat (30/10).

Seusai memeriksa para pihak terkait, penyidik juga mengamankan dan mendalami sejumlah alat bukti untuk memperkuat proses hukum yang berjalan.

Alat bukti yang diamankan itu, antara lain hasil visum, rekaman kamera pengawas (CCTV), dokumentasi luka, serta percakapan melalui media sosial.

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AKBP Onkoseno menyebut langkah selanjutnya yang akan ditempuh penyidik yakni melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap korban, saksi-saksi, dan terlapor guna melengkapi pembuktian.

"Status hukum selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti," ucapnya.