Polisi Ungkap Perkembangan Penanganan Kasus Betrand Peto
jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya memberi penjelasan terkait perkembangan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Betrand Peto.
Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar menyatakan perkara dengan pelapor berinisial ANW terhadap Betrand Peto telah meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak 27 Oktober 2026.
Menurutnya, penyidik sudah meminta keterangan dari korban, sejumlah saksi, serta terlapor berinisial ABT alias BP.
"Penyidik telah meminta keterangan korban, saksi-saksi, serta terlapor ABT alias BP," ungkap AKBP Onkoseno dilansir Antara, Jumat (30/10).
Seusai memeriksa para pihak terkait, penyidik juga mengamankan dan mendalami sejumlah alat bukti untuk memperkuat proses hukum yang berjalan.
Alat bukti yang diamankan itu, antara lain hasil visum, rekaman kamera pengawas (CCTV), dokumentasi luka, serta percakapan melalui media sosial.
AKBP Onkoseno menyebut langkah selanjutnya yang akan ditempuh penyidik yakni melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap korban, saksi-saksi, dan terlapor guna melengkapi pembuktian.
"Status hukum selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti," ucapnya.
Pihak Polda Metro Jaya memberi penjelasan terkait perkembangan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Betrand Peto.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Babak Baru Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Betrand Peto, Kini Naik Penyidikan
- Ruben Onsu Berharap Tiga Terlapor Kasus Dugaan Fitnah Segera Diperiksa
- Begini Pernyataan Betrand Peto Setelah Diperiksa Polisi
- Betrand Peto Putuskan Vakum Syuting setelah Terseret Kasus Dugaan TPKS
- Betrand Peto Sudah Diperiksa, Polisi segera Gelar Perkara
- Diperiksa Terkait Dugaan Kasus Kekerasan Seksual, Betrand Peto Dicecar 55 Pertanyaan