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Polisi Ungkap Prostitusi Online di Sampang, Muncikarinya Wanita asal Surabaya

Polisi Ungkap Prostitusi Online di Sampang, Muncikarinya Wanita asal Surabaya
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Ilustrasi prostitusi online. Ilustrasi Foto ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - Personel Polres Sampang, Jawa Timur mengungkap praktik prostitusi online di sebuah rumah indekos di wilayah itu yang melibatkan seorang muncikari asal Surabaya.

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto menyebut praktik prostitusi online itu terungkap berkat informasi masyarakat.

"Ada warga yang menginformasikan kepada kami bahwa di Sampang ada praktik prostitusi online terselubung," kata Anang dalam keterangan pers yang disampaikan kepada media di Sampang, Kamis (12/11/2026).

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Informasi itu langsung direspons polisi dengan melakukan penyelidikan dan menginstruksikan Tim Siber Polres Sampang menggelar patroli siber.

Dari hasil patroli siber dan penyelidikan lapangan itu, diketahui memang ada praktik prostitusi terselubung di salah satu rumah indekos di Kota Bahari tersebut.

Pada Rabu (11/11) malam sekitar pukul 21.00 WIB, polisi mendatangi lokasi dan mengamankan seorang perempuan berinisial CH.

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Menurut AKBP Anang, wanita berusia 25 tahun yang diamankan dari salah satu rumah indekos di Kota Sampang tersebut, berasal dari Semampir, Surabaya dan merupakan induk semang dalam kasus ini.

"Berdasarkan hasil penyelidikan, si CH ini menawarkan jasa layanan kepada pelanggannya melalui aplikasi michat dan praktik seperti itu telah berlangsung selama dua bulan," ujar Kapolres.

Personel Polres Sampang mengungkap praktik prostitusi online di sebuah rumah indekos di wilayah itu yang melibatkan seorang muncikari asal Surabaya.

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