Polisi Ungkap Tempat Pembuatan Uang Palsu di Garut, Tangkap 3 Tersangka

jpnn.com - GARUT - Kepolisian Resor Garut, Polda Jawa Barat, membongkar kasus pembuatan uang palsu.

Polres Garut mengungkap tempat pembuatan uang palsu di kawasan Perumahan Rabbani, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

"Informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan memproduksi, mengedarkan, memalsukan mata uang rupiah yang diketahui terjadi di Perum Rabbany Regency," kata Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto saat jumpa pers pengungkapan kasus uang palsu di Garut, Selasa (23/9).

Perwira menengah Polri itu mengatakan tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut, yakni A (47), warga asal Sulawesi Selatan, RP (26), warga Kabupaten Serang, dan DS (27), warga Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran.

Dia menjelaskan sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu rupiah itu diketahui telah beroperasi di Garut selama kurang lebih satu bulan dengan lembaran yang sudah diproduksi cukup banyak sampai ribuan lembar. "Dari tangan para tersangka, kami mengamankan 1.223 lembar uang pecahan 100 ribu rupiah palsu yang sudah siap edar," ungkapnya.

Selain uang palsu siap edar, ujar dia, ada juga pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 80 lembar yang belum dipasang nomor seri dan pita. Kemudian, 428 lembaran belum dicetak proses akhir, 986 lembar pecahan bentuk lembaran berjumlah empat lembar uang palsu.

Selain itu, kata dia, di tempat tersebut juga diamankan barang bukti alat proses pembuatan uang palsu rupiah, seperti mesin cetak, laptop, alat sablon, tinta UV, kemudian berbagai alat dan bahan baku lainnya.

"Tidak hanya uang palsu yang kami sita, ada juga peralatan atau mesin cetaknya sudah kami amankan," katanya.