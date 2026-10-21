Polisi Usut 20 Korporasi Terkait Karhutla di Sumsel
jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menaikkan status penanganan 62 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) termasuk 20 yang berkaitan dengan korporasi ke tingkat penyidikan.
Sebelumnya, Polda Sumsel menangani 58 perkara karhutla, termasuk 16 yang berkaitan dengan korporasi.
"Ada penambahan dari sebelumnya 16 menjadi 20 korporasi. Artinya, ada penambahan empat korporasi," kata Kapolda Sumsel Irjen Rony Samtana, Rabu (21/10).
Rony mengatakan penambahan empat korporasi yang disidik itu menjadi bagian perkembangan terbaru penanganan hukum kasus karhutla di Sumsel.
Hanya saja, jenderal bintang dua itu mengaku belum menerima data lengkap mengenai identitas empat korporasi yang baru masuk dalam proses penyidikan tersebut.
“Nanti akan saya jelaskan pada rilis,” katanya.
Adapun penyidikan ini menjadi bagian upaya kepolisian mengusut dugaan keterlibatan perusahaan dalam karhutla di wilayah Sumsel.
Adapun perusahaan yang masuk dalam daftar penanganan perkara karhutla tersebut ialah PT RAS, PT SGN, PT S, PT LPI, PT V, PT KS, PT BAP, PT PSM, PT BMI, PT BMH, PT PPLS, PT BSS, PT BML, PT BA, PT CT, dan PT BNUP. (mcr35/jpnn)
Kasus karhutla di Sumsel meluas. Polda Sumsel menaikkan 62 perkara ke tahap penyidikan, termasuk 20 perkara korporasi yang kini menjadi sorotan.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati
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