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Polisi Usut Bentrokan Warga 2 Desa di SSB, Ada 27 Rumah Terbakar

Polisi Usut Bentrokan Warga 2 Desa di SSB, Ada 27 Rumah Terbakar
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Tim Ditreskrimum Polda Maluku turun langsung lakukan penyelidikan di Taniwel Seram Barat pasca insiden bentrok antara pemuda Patahuwe dan Lisabata. ANTARA/HO-Polda Maluku

jpnn.com - Bentrokan warga Desa Lisabata dan Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Seram Bagian Barat mendapat atensi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku.

Tim Polda Maluku pun dikerahkan membantu Polres Seram Bagian Barat (SBB) menyelidiki pihak yang diduga terlibat dalam bentrokan antarwarga tersebut.

Direktur Reskrimum Polda Maluku Kombes Dasmin Ginting menyebut penyelidikan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan di lapangan.

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Satuan Reskrim Polres SBB juga terus berusaha untuk mengungkap pelaku dalam konflik tersebut.

"Kami bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan di lapangan," kata Dasmin di Ambon, Sabtu (12/99/2026).

Kombes Dasmin tiba di wilayah Taniwel sekitar pukul 06.00 WIT untuk memberikan dukungan kepada Polres SBB dalam mengungkap rangkaian peristiwa yang terjadi pada Jumat (11/9/2026).

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Polda Maluku memberikan dukungan agar proses penyelidikan berjalan secara profesional dan objektif.

"Dirreskrimum turun langsung untuk memastikan penanganan berjalan secara profesional dan berdasarkan fakta serta alat bukti," tuturnya.

Bentrokan warga Desa Lisabata dan Desa Patahuwe, Kecamatan Taniwel, Seram Bagian Barat mendapat atensi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku.

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