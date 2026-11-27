jpnn.com - Tim dari Polres Cimahi, Jawa Barat mendalami kematian kreator konten berinisial RI yang ditemukan meninggal dunia di sebuah saung di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung.

Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto menyebut hasil pemeriksaan awal tim identifikasi menemukan sejumlah tanda yang mengarah pada dugaan bunuh diri.

"Dari hasil identifikasi ditemukan tanda-tanda yang mengarah pada dugaan bunuh diri. Namun, pemeriksaan awal tidak menemukan tanda kekerasan akibat benda tumpul maupun benda tajam," kata dia, Jumat (27/11/2026).

AKBP Endy mengatakan kepolisian telah meminta persetujuan keluarga untuk melakukan autopsi guna memastikan penyebab kematian korban. Namun, keluarga menolak permintaan tersebut.

"Untuk motif masih kami dalami. Yang jelas, dari pihak keluarga ketika kami meminta untuk dilakukan autopsi, mereka tidak bersedia," ujarnya.

Penolakan tersebut dituangkan keluarga dalam surat pernyataan bermeterai yang menyatakan menerima kejadian itu dan tidak menghendaki autopsi terhadap korban.

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Meski autopsi tidak dilakukan, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya tekanan maupun persoalan pribadi yang dialami korban sebelum ditemukan meninggal dunia.

Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan menelusuri riwayat kesehatan korban sebagai bagian dari penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian.